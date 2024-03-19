Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Yusuf Tüfekçi atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 19 Mart 2024 tarihli resmi gazetede bazı kararlar yayımlandı.

Yayımlanan kararlara göre; görevden alınan Rize İl Milli Eğitim Müdürü Engin Emen'in yerine Yusuf Tüfekçi atandı. Devlet Arşivleri Başkanlığı'nda açık bulunan başkan yardımcılığına Murat Yıldız, Milli Sayarlar İdaresi Başkanlığı'nda açık bulunan Başkan Yardımcılığına Abdülhamit Tüfekçioğlu, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü'ne Şali Yıldırım ve Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü'ne ise Rıza Uçan atandı.