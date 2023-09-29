Rıza Çalımbay'ın yeni adresi belli oldu!

11 yıl aradan sonra çıktığı Süper Lig'in ilk 6 haftasında istediği sonuçları alamayan ve teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayıran Samsunspor'da teknik direktör arayışlarına da hız verildi.

Daha önce Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı çalıştıran Sergen Yalçın ve Aykut Kocaman ile görüşen Karadeniz ekibi, Rıza Çalımbay ile önemli ölçüde anlaşma sağladı.

Aykut Kocaman istemedi, Serger Yalçın'ın istekleri ağır geldi

Ajansspor'un haberine göre Aykut Kocaman'ın takım çalıştırmayacağını açıklaması ve Sergen Yalçın'ın maddi taleplerinin ağır gelmesinin ardından kırmızı-beyazlı ekip, rotasını son olarak Sivasspor'u çalıştıran Rıza Çalımbay'a çevirdi. Karadeniz temsilcisi, 60 yaşındaki teknik adam ile prensip anlaşmasına vardı.

Haberde; Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın da Rıza Çalımbay ile son bir görüşme gerçekleştireceği ve bir sürpriz yaşanmaması halinde imzaların atılacağı ifade edildi.

Rıza Çalımbay'ın karnesi

Süper Lig'de son olarak Sivasspor'u çalıştıran Rıza Çalımbay, geçen sezon sonunda kırmızı-beyazlı ekiple yollarını ayırdı.

Sivasspor'un başında 187 karşılaşmaya çıkan 60 yaşındaki teknik adam; 1.52 puan ortalaması tutturdu.

Deneyimli çalıştırıcı daha önce Konyaspor; Trabzonspor, Antalyaspor, Kasımpaşa, Mersin İdmanyurdu, Rizespor, Eskişehirspor, Ankaraspor, Beşiktaş, Ankaragücü, Denizlispor ve Göztepe takımlarında görev yaptı.