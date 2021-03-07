Rıza Çalımbay'dan Tyler Boyd'a tepki! ''Ben de Beşiktaşlıyım...''

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Galatasaray maçı sonrası yaptığı açıklama nedeniyle oyuncusu Tyler Boyd'u eleştirdi. Boyd'un 'Bu skor Beşiktaş için de önemliydi' açıklama kızan Çalımbay, 'Ben de Beşiktaşlıyım, hiçbir zaman gizlemedim. Ancak profesyoneliz. Sorumluluklarımız var.' diye konuştu.

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'la Sivasspor 2-2 berabere kalırken takımının ikinci golünü atan Tyler Boyd'un Beşiktaş'a yönelik söylediği sözler için hocasından eleştiri geldi.

Tyler Boyd'un "Bu skor Beşiktaş için de önemliydi" şeklindeki açıklamasını doğru bulmadığını belirten Rıza Çalımbay, "Tyler Boyd'un açıklamasını yeni öğrendim. Öyle söylemesi doğru değil. Ben de Beşiktaşlıyım, hiçbir zaman gizlemedim. Ancak profesyoneliz. Sorumluluklarımız var." diye konuştu.