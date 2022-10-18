Rıza Çalımbay: Güzel bir galibiyet aldık

Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasında Giresunspor’u konuk eden ve sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılan Sivasspor, bu sezonki ikinci galibiyeti aldı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında soruları yanıtladı.

Deneyimli teknik adam, "Mücadele iyi oldu. Bu maçı mutlaka kazanmamız gerekiyordu. Başakşehir maçında da çok iyi oynamıştık. Bizim kendi sahamızda galibiyetimiz yoktu. İyi bir şekilde oynadık. Güzel bir şekilde de bitirdik. Kazanmamız için atak oynamamız gerekiyordu. İkinci yarıda daha net pozisyonlar yakaladık. İstediğimiz taktiği mükemmel şekilde sahaya yansıttık. Aldığımız galibiyet güzel bir galibiyetti” dedi.

"Sorunu çözeriz"

Bir basın mensubunun “Maç sonu taraftar takımı kutlamaya çağırdı. Caner Osmanpaşa ile kaleci Ali Şaşal Vural direkt soyunma odasına gitti. Bu küslük nereye kadar devam edecek?" şeklindeki sorusuna Rıza Çalımbay, “Futbolda küslük olmaz. Bir tek bizim taraftarda tepki olmuyor. Bunlar futbolun parçası. Ben o olayı görmedim ama sorun neyse çözeriz. Taraftarlar oyuncuların yerine kendilerini koysunlar. Sahada yuhalanmak istenilen bir şey değil. Caner Osmanpaşa hem deplasmanda hem de içerde çok iyi oynuyor. Ali Şaşal da ligimizdeki yerli kaleciler içinde en iyilerden bir tanesi.” yanıtını verdi.

"Taraftarların isteyerek gelmesi gerekiyor"

Taraftarlarla ilgili yöneltilen soruya ise, “Ben taraftar konusunda üzerime düşeni yaptığımı düşünüyorum. Bir sürü şey yaptım. Taraftar maça gelmeyince kendimiz kötü oluyoruz. Biz haftaya CFR Cluj takımıyla final gibi bir maç oynayacağız. Biz her seferinde belediye başkanımızı arayıp 'başkanım maçı bedava yap' diyemeyiz. Maça gerçek taraftarların gelmesi gerekiyor. Sivasspor’un Avrupa’ya devam etmesini isteyenlerin maça gelmesi gerekiyor. Ben artık taraftarı maça çağırmak istemiyorum. Bu takım 3 senedir harika işler yapıyor. Taraftarın mutlaka gelmesi gerekiyor ama içten gelmesi gerekiyor” cevabını verdi.