Riva'da Galatasaray-TFF zirvesi!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, TFF Başkanı Nihat Özdemir ile yüz yüze görüştü. Yaklaşık 1 saat süren Riva'daki zirvede Mustafa Cengiz, "Adalet duygusu yara alıyor" ifadelerini kullanarak o ismin istifasını istedi. İşte ikili arasında Riva'da yaşananlar...

Hakem kararlarının damga vurduğu maçta Ankaragücü'ne 2-1 kaybeden Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz'den teknik direktör Fatih Terim'e, 2. Başkan Abdurrahim Albayrak'tan başkan yardımcısı Yusuf Günay'a ve futbolculara kadar herkes kaybedilen mücadelenin faturasını hakemlere çıkarmıştı.

Maç sonrası yapılan sert açıklamaların ardından dün de G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, UEFA toplantısı için gittiği Riva'da Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile özel olarak bir araya geldi.

HERKESİN ODADAN ÇIKMASINI BEKLEDİ

Toplantı sona erip herkes çıktıktan sonra Özdemir ile yüz yüze görüşen Cengiz, yaşadıkları mağduriyeti anlatıp sitem etti ve MHK Başkanı Serdar Tatlı'nın istifasını istedi.

"Hakem kararları bizim ve birçok kulübün canını yakıyor. Benzer pozisyonlara verilen farklı kararlar adalet duygusunu yaralıyor. Lütfen gereğini yap başkanım" diyen Cengiz, ardından TFF binasından ayrıldı.

"RAHMANİ DEĞİL ŞEYTANİ"

Mustafa Cengiz, Riva dönüşü yaptıkları görüşme ile ilgili kısa bir açıklamada bulundu.

'Bu düzeni kuranlar rahmani değil, şeytani' diyen Cengiz, "Her takım aleyhine hatalar yapılıyor ama Galatasaray aleyhine malum çevreler tarafından düzenli ve kasıtlı şekilde yapılıyor.

Bunlar hata değil, planlı bir eylem gibi görünüyor. Bu böyle sürerse camia olarak tepkiler vereceğimizi söyledik. Endişelerimizi ve kaygılarımızı ilettik.

Eğer kaos çıkarmak isteyenler olursa, onlarla kavga etmesini de çok iyi biliriz ama biz yarışın düzgün, dostça ve mertçe bir şekilde devam etmesini diliyoruz. Bunu dile getirdik" ifadelerini kullandı.



TOPLUCA PFDK'YA

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, Başkan Yardımcısı Yusuf Günay maç sonunda sportmenliği aykırı açıklamaları nedeniyle, sarı-kırmızılı futbolcu Mostafa Mohamed ise kural dışı hareketinden PFDK'ya sevk edildi.

KIRMIZININ İPTALİ İÇİN BAŞVURU

Galatasaray, Mostafa Mohamed'in kırmızı kartının iptali için MHK'ya başvuruda bulundu.

Kulüpten yapılan açıklamada "Ankaragücü-Galatasaray müsabakasında futbolcumuz Mostafa Mohamed'in kırmızı kartla ihracı kararının ciddi ve aşikâr derecede hatalı olduğuna dair tespit yapılması ve bu tespitlerin yazılı olarak ilgili kurumlara ve kulübümüze bildirilmesi konusunda Merkez Hakem Kurulu kararı emsal gösterilerek, Futbol Federasyonu MHK Başkanlığı'na başvurulmuştur" denildi.

Gözler şimdi Merkez Hakem Kurulu'nun cevabına çevrildi.