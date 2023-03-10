Risk kalkanı planı kapsamında 13 kurul oluşturulacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep AFAD Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen 2. Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı.

Bakan Kurum, toplantının ilkinin geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapıldığını hatırlattı.



Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli kapsamında şehirlerimizi afetlere dirençli hale getirmek için alt komisyonların belirlendiğini aktaran Kurum, plan kapsamında toplam 13 kurul oluşturulacağını belirtti.

Bakan Kurum şehirleri afetlere karşı dirençli hale getirecek 13 kurulun, Destek Hizmetleri ve Sosyal Politikalar, Deprem ve Yer Bilimleri, Hasar Tespit, Enkaz ve Atık Yönetimi, Şehirleri İnşa ve İhya, Kentsel ve Kırsal Dönüşüm, Mekansal Planlama, Yeni Yapı Teknolojileri, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Akıllı Şehirler, İklim Dostu Yeşil Dönüşüm, Kentsel ve Kırsal Altyapı, Tarihi ve Kültürel Miras ile Kriz Yönetimi ve İletişim isimleriyle kurulacağını söyledi.