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Risk haritası güncellendi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illerin risk durumunu gösteren son haritayı paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından güncellenen risk haritasını paylaştı. 

"Virüs gücünü kaybetmiş değil.  Bu haritayı maviye çevirmek elimizde" diyen Koca, aşı programı toplum bağışıklığını sağlayana kadar mücadele edilmesi gerektiğini söyledi.

Haritaya göre 58 il çok yüksek riskli (kırmızı), 12 il yüksek riskli (turuncu), 10 il orta riskli (sarı), 1 il ise düşük riskli (mavi) kategoride yer aldı.

Koronavirüs risk değerlendirme haritasına göre İstanbul, Ankara ve İzmir çok yüksek riskli (kırmızı) kategoride yer aldı.

Türkiye genelinde düşük riskli (mavi) kategoride yer alan tek il Şırnak oldu.

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