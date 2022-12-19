Rıfat Ilgaz'ın oğlu Yazar Aydın Ilgaz hayatını kaybetti

Türk edebiyatının önemli yazarlarından Rıfat Ilgaz'ın oğlu, Çınar Yayınevinin kurucusu Aydın Ilgaz, 82 yaşında hayata veda etti.

Sabah saatlerinde vefat eden yayıncı ve yazar Ilgaz'a ilişkin, Çınar Yayınlarının sosyal medya hesabı üzerinde yapılan paylaşımda, "Yayınevimizin kurucularından yazar Aydın Ilgaz'ı kaybettik, çok üzgünüz." ifadeleri kullanıldı.

Yayıncılar Birliği de "Çınar Yayınları kurucusu, yayıncı ve yazar sayın Aydın Ilgaz'ın vefatını üzüntüyle öğrendik. Tüm sevenlerine, ailesine ve okurlarına başsağlığı dileriz." ifadeleriyle vefat haberini duyurdu.

Aydın Ilgaz, yarın öğle vaktini müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

İstanbul'da 2 Mart 1940'ta dünyaya gelen Aydın Ilgaz, babası ile Çınar Yayınevini kurdu.

Aydın Ilgaz, Rıfat Ilgaz'ın Hababam Sınıfı ve Sınıf kitaplarıyla ilgili anılarını, 2004'te "Sınıfın Efsanesi" başlıklı kitabında toplayarak okuyucuyla buluşturmuştu.