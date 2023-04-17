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Rıdvan Dilmen'den play-off açıklaması!

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Süper Lig'de gelecek sezondan itibaren play-off sisteminin uygulanabileceğini iddia etti.

Eski futbolcu ve spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, canlı yayında yabancı kuralı ve play-off sistemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. 

TFF'ye seslenen Dilmen, gelecek sezon uygulanacak yeni yabancı kuralıyla ilgili olarak kararın bir an önce verilmesi gerektiğini belirtti. 

Fenerbahçe 7+4'ten yana 

Fenerbahçe'nin "7+4" kuralından yana olduğunu belirten Dilmen, "Fenerbahçe'nin menfaati 7+4 olarak devam etmesi yönünde çünkü yerli oyuncuları çok iyi." dedi.

1 sezon için play-off sistemine dönülebilir

Süper Lig'in gelecek sezondan itibaren 20 takımla oynanacağını hatırlatan Dilmen, "Belki bir yıllığına play-off sistemine dönülebilir. Belki de yaşanan o sezonun tadı damağımızda kaldı çünkü Fenerbahçe-Galatasaray finali olmuştu." ifadelerini kullandı. 

 

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