Rıdvan Dilmen TFF başkanlığına aday olacak mı?

Sosyal medya hesabından soruları yanıtlayan Dilmen bir takipçinin, "Türk futbolunu geldiği bu kötü durumdan kurtaracak, adaletli, liyakatı, şeffaf yönetimi sağlayacak, Milli Takımı ve Türk futbolunu kurtarabileceğini düşündüğünüz TFF başkanı kim olmalıdır?" sorusuna flaş bir yanıt verdi.