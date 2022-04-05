Rıdvan Dilmen TFF başkanlığına aday olacak mı?
Türk futbolunun efsane isimlerinden Rıdvan Dilmen, Türkiye Futbol Federasyonu başkan adaylığı için açıklamalarda bulundu.
TFF Başkanı Nihat Özdemir görevinden istifa ederken, yerine bazı adaylar öne çıktı.
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İsmi sık sık TFF başkanlığı için anılan Rıdvan Dilmen konuyla ilgili soruyu yanıtladı.
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Sosyal medya hesabından soruları yanıtlayan Dilmen bir takipçinin, "Türk futbolunu geldiği bu kötü durumdan kurtaracak, adaletli, liyakatı, şeffaf yönetimi sağlayacak, Milli Takımı ve Türk futbolunu kurtarabileceğini düşündüğünüz TFF başkanı kim olmalıdır?" sorusuna flaş bir yanıt verdi.
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Dilmen, soruya şu yanıtı verdi:
"Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığı kolay bir iş değil. Söylediğiniz özellikleri yapabileceğime kesin inanıyorum. Ama bu ben adayım anlamına gelmiyor."
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