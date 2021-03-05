Rıdvan Dilmen, futbol yorumculuğunu bıraktı

Eski futbolcu Rıdvan Dilmen, futbol yorumculuğunu bıraktığını açıkladı. Dilmen, açıklamasında, "Yakın bir zamanda, bana ve aileme yapılan iftira dolu bu kampanyanın aktörlerini, asıl amaçlarının halkı kin ve nefretle kutuplaştırmak olduğunu, tetikçilerini ve azmettiricilerini bilgi ve belgelerle tek tek ifşa edeceğimden kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Eski futbolcu Rıdvan Dilmen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla futbol yorumculuğunu bıraktığını duyurdu.

"VİCDANEN ÇOK RAHATIM"

Dilmen sosyal medyada paylaştığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"43 yıl önce lisanslı bir futbolcu olarak girdiğim Türk futbol ailesine, onurumla, şerefimle, namusumla hizmet ettiğim milli futbolcu-teknik direktör-futbol yorumcusu olarak yürüttüğüm süreci bugün itibariyle sonlandırıyorum. Vicdanen çok rahatım. Hiçbir şahıs, camia ve kurumla ilgili asla saygısızlığım olmadı. Ancak son dönemde organize bir şekilde hedef gösterilerek bana ve aileme yaşatılan üzüntüyü, iftiraları başkaları gibi kabul etmem mümkün değildir!

"TÜM İZLEYİCİLERİME MİNNETTARIM"

Şimdiye kadar olduğu gibi; rahmetli babamın ve annemin bana bıraktığı en anlamlı miras olan DİLMEN soyadını Rabbim izin verdiği sürece onurumla taşımaya devam edeceğim. Doğuş Gurubu Sayın Başkanı Ferit Şahenk Bey'e ve NTV ailesine teşekkür ederim. Tüm izleyicilerimize minnettarım. Yakın bir zamanda, bana ve aileme yapılan iftira dolu bu kampanyanın aktörlerini, asıl amaçlarının halkı kin ve nefretle kutuplaştırmak olduğunu, tetikçilerini ve azmettiricilerini bilgi ve belgelerle tek tek ifşa edeceğimden kimsenin şüphesi olmasın."

Rıdvan Dilmen hakkında spor basınında farklı isimler tarafından 'federasyon üzerinde etkisi olduğu' ve 'futbolu yönettiği' iddiaları öne sürülmüştü.

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