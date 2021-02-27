Rick&Morty'nin 7. sezon çalışmaları başladı

Animasyon dizisi Rick&Morty'nin 7. sezonu için çalışmalar başladı. Dizinin 5. sezonunun yayın tarihi ise belli olmadı.

Animasyon dizisi Rick&Morty'nin yazarları 7. sezon için çalışmaya başladı. Henüz 5. sezonu yayımlanmayan dizinin senaristi Alex Rubens, "Rick and Morty'nin 7. sezonunu yazmaya başladığımızı söylememe izin var mı? (Eğer izin yoksa, ben de söylemedim)" ifadelerini kullandı.

"HAYRANLAR ŞAŞIRIP KALACAK"

Rick and Morty'nin beşinci sezonunun yayın tarihi henüz belli olmadı. Yapımcı ve yazar Scott Marder, gelecek sezonlarla ilgili, "Beşinci sezonda epik bir şeyler olacak. Hayranlar şaşırıp kalacak. Şu anda üzerinde çalıştığımız şeyler gerçekten de inanılmaz" dedi.

ABD'DE TV'NİN EN POPÜLER KOMEDİSİ OLDU

Mizah tarzı, bilim kurgu öğeleri ve absürt karakterleriyle dikkat çeken Rick and Morty, 2013 yılında yayınlanmaya başladı. Dizinin üçüncü ve dördüncü sezonları yayınlandığı sırada tüm dünyada milyonlarca insan tarafından konuşuldu. Dizi, ABD'de TV'nin en popüler komedisi oldu. Dizinin yayıncı kanalı Adult Swim, üçüncü sezonun ardından tam 70 yeni Rick and Morty bölümü için onay verdi. Yani 10. sezonu kadar dizinin önü açık görünüyor. Yapımcılar Dan Harmon ve Justin Roiland, uzun süreli onay aldıktan sonra dizinin geleceğini daha rahat planlayabildiklerini ifade etti.