Reyting rekortmeni Yargı dizisinde 'Kadir Şeker' sahnesi

"İYİLİK YAPTIĞIM İÇİN 10 YIL YATTIM BEN"

Dizide 2020 yılında darp edildiğini düşündüğü bir kadını kurtarmak isterken bir kişinin ölümüne neden olduğu için tutuklanan Kadir Şeker olayına gönderme yapıldı. Dizide bir kadına yardım ederken başka bir kişinin ölümüne neden olan kişi, "İyilik yaptığım için 10 yıl yattım ben.