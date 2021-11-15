Reyting rekortmeni Yargı dizisinde 'Kadir Şeker' sahnesi
Yayınlandığı ilk haftadan itibaren reyting rekorları kıran 'Yargı' dizisinin son bölümünde Kadir Şeker olayına yapılan gönderme sosyal medyada gündem oldu. Dizide "Öldürmek için vurmadım, kurtarmak için vurdum" sözleri izleyenleri duygulandırdı.
Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Yargı dizisi dün akşam yayınlanan bölümünde izleyenleri duygulandıran bir sahne yer aldı. Kardeşini öldüren kişiyi bulmak isteyen avukat Ceylin ve cinayette baş şüpheli olarak gösterilen gencin savcı abisi Ilgaz'ın hayatının anlatıldığı diziye Kadir Şeker sahnesi damga vurdu.
"İYİLİK YAPTIĞIM İÇİN 10 YIL YATTIM BEN"
Dizide 2020 yılında darp edildiğini düşündüğü bir kadını kurtarmak isterken bir kişinin ölümüne neden olduğu için tutuklanan Kadir Şeker olayına gönderme yapıldı. Dizide bir kadına yardım ederken başka bir kişinin ölümüne neden olan kişi, "İyilik yaptığım için 10 yıl yattım ben.
Parkta dövülen bir kadını kurtarmaya çalıştım. Yardım çığlıklarına koştum. Adam, kadını bildiğin öldürüyordu. Sırf kadını kurtarmak için iyilik için yerden taş alıp vurdum. Öldürmek için vurmadım, kurtarmak için vurdum. 10 yıl yattım kimse benim için bir şey yapmadı" diyor.
"YARGI, YARGI DAĞITIYOR"
Dizideki Kadir Şeker sahnesi kısa sürede Twitter'da gündem oldu. Trend listesine giren dizi için "Kadir Şeker olayı özetlendi. Yargı, yargı dağıtıyor" yorumu yapıldı.