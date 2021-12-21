Reynmen'in köpeği kuryeye saldırdı

Youtuber Reynmen'in Kemerburgaz'da bulunan evine sipariş teslim etmek üzere gelen 39 yaşındaki kurye Doğan Demir, Reynmen'in ricası üzerine siparişleri bırakmak için evin bahçesine girdi.

İddiaya göre Reynmen, köpeğinden tedirgin olan kuryeye "Ben köpeği tutuyorum" dedi. Tam bu sırada köpeğin tasmasını elinden kaçıran Reynmen, kuryenin yaralanmasına engel olamadı.

Köpeğin saldırısıyla sırtından yaralanan kurye Doğan Demir, hastaneye kaldırıldı. Devlet hastanesinden aldığı raporun ardından karakola giden kurye, Reynmen'dan şikayetçi oldu.