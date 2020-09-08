Reyhanlı saldırısının sorumlusu yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 7 yıl önce 53 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı iki ayrı bombalı terör saldırısının sorumlularından terörden aranlar listesinde mavi kategoride yer alan Ercan Bayat'ın yakalandığını duyurdu. Öte yandan güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre; Suriye'de yakalanan terörist Ercan Bayat'ın üzerinden Esad rejimi kimliği çıktı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Reyhanlı'daki terör saldırısının sorumlularından, terörden arananlar listesinde mavi kategoride bulunan Ercan Bayat'ın yakalandığını bildirdi. Soylu, "2016'dan bugüne kadar tam 768 kişiyi ikna ederek dağdan indirdik." dedi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre; Suriye'de yakalanan terörist Ercan Bayat'ın üzerinden Esad rejimi kimliği çıktı.

Kimlikte şu bilgiler yer alıyor:

Silah taşıma kimliği

Suriye cumhuriyeti

Ordu ve Silahlı Kuvvetler Genel Komutanlığı

Istihbarat şubesi: şube 217

Ercan süleyman beyit /izin verilmiş

Sayı:1002

217 istihbarat şubesi

Silah tasiyor 7.62 mm

Sayı:51036689

Hizmet için verilmiştir

Veriliş tarihi:21.11.2015

Silah taşıma kimliği

Uyarı

1. Bu kimlik gizli ve kişisel bir kimliktir

2. Kimlik bulunduğu takdirde polis merkezine veya istihbarat şubesine verilmelidir. Ve bunu saklayan kişi sorumludur

REYHANLI SALDIRISI SORUMLUSU YAKALANDI

Bakan Soylu, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013 tarihinde gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin yeni bir gelişmeyi duyurdu. Soylu, "Reyhanlı'da canımız yanmıştı. 53 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. O saldırının sorumlularından bir tanesi, terörden aranlar listesinde mavi kategoride yer alan Ercan Bayat'ı aldılar, getirdiler. Şimdi Hatay Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim ettiler" diye konuştu. Bakan Soylu ayrıca, sadece yılbaşından bugüne kadar siber suçlar sahasında 214 operasyon yaptıklarını, birçok kişinin gözaltında olduğunu ve tutuklandığını bildirdi.