Reuters: İran Natanz'da nükleer madde zenginleştirmeye başladı
İngiliz haber ajansı Reuters, İran'ın gizli nükleer raporunu yayınladı. Haberde Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın Natanz santralinde İran'ın nükleer zenginleştirme programını sürdürdüğünü rapor ettiği bilgisine yer verildi.
İngiliz Reuters haber ajansı, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın İran'ın nükleer zenginleştirme faaliyetlerini sürdürdüğünü rapor ettiğini duyurdu.
Gizli nükleer raporun yer aldığı haber; İran, Çin, Rusya ve 3 Avrupa ülkesi arasında yapılan çevrimiçi toplantı öncesi yayınlandı.
İran'ın yeni nesil İR2M santrifüj aracılığıyla uranyum zenginleştirmeye başladığı bilgisine haberde yer verildi.
ABD’ye anlaşmaya dönmesi için çağrı
Çin, Fransa, Almanya, Rusya, İngiltere ve İranlı üst düzey yetkililerin video konferans yöntemiyle yaptığı toplantıda ABD'ye "Anlaşmaya dön" çağrısı çıktı.
İran Dış İşleri Bakan Yardımcısı Abbas Irakçi, nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılmasının ilk adımının Amerikan yaptırımlarının kaldırılması olduğunu söyledi.
Ortak komisyon bir araya gelecek
Toplantı'a gelecek hafta Avusturya'nın başkenti Viyana'da ortak komisyonun bir araya gelmesi kararı alındı.
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