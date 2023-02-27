Ressam Tülin Kaynak, depremzede çocuklar yararına 20 eserini bağışladı

Ressam Tülin Kaynak, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası çocukların kendilerini iyi hissetmeleri amacıyla Uluslararası Rotary 2420 Bölge Federasyonunun İstanbul'da düzenleyeceği "100. Yıl İklim Kongresi" kapsamında açılacak "Derin" adlı sergiye 20 eserini depremzede çocuklar yararına bağışladı.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, sergiden elde edilen gelirle, Rotary 2420.Bölge Federasyonu tarafından depremin travmasını yaşayan çocuklara yardımcı olabilmek amacıyla "Çocuk Sanat Çadırı" projesi hayata geçirilecek.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Tülin Kaynak, sanatla ilgilenmenin iyileştirici gücüne değindi. Kaynak, şunları kaydetti:

"Sanatın iyileştirici gücü herkesin hayatına bir köşesinden dokunduğunda, hayata umut ve sevgi ile bakmayı sürdürülebilir kılıyor. Sanat ile ilgili bilgi ve eğitimi olmayanı da ruhuna hitap ettiği oranda etkiler. Sevgi ile yaşama tutunan insanların içindeki yaşama sevincini ve üretme duygusunu, sanat canlandırıyor. Yardım amacıyla bağış için ya da ücretsiz tablolar yapmaya gayret etmemin altındaki temel neden daha çok insanın sanata ulaşabilir olmasına katkı sağlamak."

"100. Yıl İklim Kongresi" bünyesinde açılacak "Derin" sergisi, 4 Mart'ta Kadir Has Üniversitesi'nde yer alacak.