Resmi açıklama geldi! Hull City artık Acun'un!

Hull City'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Ilıcalı'nın sahibi olduğu Acun Medya'nın Hull City'i satın alma işlemlerini tamamlandığı ve takımın tüm kontrolünü devraldığı duyuruldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ilıcalı, en büyük hayallerinden birini gerçekleştirdiğini ve Hull City'le güzel bir yolculuğa başladıklarını belirtti.

Ilıcalı, Hull City taraftarlarıyla büyük hayalleri ve hedefleri gerçekleştirmek istediğini belirterek takımın eski sahibi Allam ailesine teşekkür etti.

