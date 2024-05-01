Rennes, İrfan Can'a talip!

Süper Lig'de son olarak ezeli rakibi Beşiktaş ile karşılaşan Fenerbahçe, Michy Batshuayi ve İrfan Can Kahveci'nin golleriyle sahadan 2-1'lik skorla galip ayrılmıştı.

Bu sonuçla puanını 89'a çıkaran ve lider Galatasaray'ı takibi sürdüren sarı-lacivertli takımda İrfan Can Kahveci gelişmesi yaşanıyor.

Milli futbolcuya Sevilla ve Newcastle United'ın ardından bu kez de Fransa'dan bir talip çıktı.

Rennes, 20 milyon euro ödemeye hazır

Sport.fr'de yer alan habere göre; Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes, yıldız oyuncuyu transfer listesine ekledi.

Haberde Fransız kulübünün İrfan Can'a ilgisinin yüksek olduğu, oyuncunun bonservisi için 20 milyon euro ödemeye hazır oldukları da aktarıldı.