Renault, yeni SUV modeli Austral'ı tanıttı
Renault, yeni Renault Austral ile SUV ürün gamına iddialı bir model dahil ediyor.
Renault açıklamasına göre, yeni model, markanın küresel otomotiv pazarının merkezini oluşturan C segmentindeki konumunu güçlendiriyor. Yeni Austral, yaşanası otomobiller geleneğinin bir parçası olarak görülüyor. Aynı zamanda Arkana ve yeni Megane E-Tech yüzde 100 elektrikli ile başlatılan C segmenti hamlesinin bir sonraki halkasını oluşturuyor. Yeni Renault Austral’in 2022 yılının son çeyreğinde Türkiye’de satışa sunulması planlanıyor.
Yeni Renault Austral, güçlü geometrik çizgileri, arkada mikro-optik teknoloji gibi yapısal detaylarıyla tamamlıyor. LED stop lambaları ve ön farlarda elmas şeklinde desenler gibi detaylarla da Renault’nun yeni 'duygusal teknoloji' tasarım ilkeleriyle birleşiyor.
Yeni Austral, dikkati çekici, atletik ve zarif bir dış tasarıma sahip. Yedi farklı gövde rengiyle sunulurken, en üst donanım seviyesinde çift gövde rengi uygulaması devreye giren yeni Austral, çoğu elmas kesim 17 inç ila 20 inç arasında özel jant tasarımlarıyla sunuluyor
Yeni Austral’ın yüksek teknolojili kokpiti, 12,3 inçlik gösterge paneli ile 12 inçlik dikey bilgi-eğlence ekranını bir araya getiren geniş OpenR ekrandan oluşuyor. Ön cama yansıtılan yeni 9.3 inçlik yükseltilmiş gösterge ekranı (Head Up Display) ile araçtaki toplam ekran sayısı daha da artıyor. Kendi kendini ayarlayan parlaklık ve optimize edilen yansıtma özellikleri sayesinde, OpenR ekranı iç mekana daha teknolojik, daha şık ve daha çekici bir görünüm kazandırıyor.