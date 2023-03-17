Rekor Konya deplasmanında sona erdi!

Süper Lig'de 26. hafta mücadelesinde Konyaspor, sahasında lider Galatasaray'ı ağırladı.

Mücadele 2-1 Konyaspor üstünlüğüyle sona erdi.

Galatasaray'ın golünü 31. dakikada Rashica kaydetti. Konyaspor'un galibiyet golleri ise 62. dakikada Sercan ve 90+3'te Oğulcan'dan geldi.

Sarı-kırmızılıların galibiyet serisi bitti

Galatasaray, bu sonuçla birlikte ligde art arda 14 galibiyet ve yenilmezlik serisini kaybetti.

Geçtiğimiz hafta Kasımpaşa'ya mağlup eden Galatasaray, serisini 14 maça çıkarmış ve Beşiktaş'a ait olan Süper Lig'de üst üste en çok maç kazanma rekorunu kırmıştı.