Rekor bonservis! İlk resmi teklif yapıldı!

Fenerbahçe'nin ünü Avrupa'ya dayanan genç yıldızı Arda Güler için resmi teklifler gelmeye başladı.

Alman devi Borussia Dortmund ilk hamleyi yaptı.

Bundesliga'da şampiyonluğu son maçta kaçırıp Bayern Münih'e kaptıran Dortmund, genç oyuncu için 22 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 20 paylık ilk teklifini Fenerbahçe'ye sundu.

Dortmund'un Almanya'da yılın futbolcusu seçilen İngiliz oyuncu Bellingham'ı Real Madrid'e 100 milyon Euro'nun üzerinde bir rakama satma planı içinde olması ve bu yüzden Arda'yı istemesi nedeniyle Fenerbahçe 22 milyon Euro'yu düşük buluyor.

Bu sezon kulüp bazında tüm kulvarlarda 33 maça çıkan Arda, 6 gol ve 5 asiste imza attı.

Öte yandan İngiliz basınında çıkan haberlere göre; Ada ekiplerinden Newcastle United'ın Arda Güler'e talip olmasının ardından Arsenal, genç yıldız için girişimlerini hızlandırdı.

Yapılan haberde Arda Güler'den övgüyle bahsedilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Arsenal, Newcastle'ın ilgisi üzerine Fenerbahçe'nin harika çocuğu Arda Güler'in temsilcileriyle temasa geçti. Arda Güler'e şimdiden Fenerbahçe'nin 10 numaralı forması emanet edildi. Arda, dünya futbolunun en umut verici yeteneklerinden biri olarak kabul ediliyor."