Rekabet Kurumu'ndan Trendyol kararı! Soruşturma açıldı...

DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret A.Ş'nin (Trendyol) çevrim içi pazaryeri pazarındaki uygulamalarıyla 4054 sayılı Kanun'u ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulu'nca karara bağlandı.

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyuruda şu ifadeler kullanıldı:

"Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 23.09.2021 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; 4054 sayılı Kanun'un 4. ve 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak; Trendyol ve aynı ekonomik bütünlük içinde yer alan diğer teşebbüsler hakkında soruşturma açılmasına, 21-44/650-M sayı ile karar verdi."