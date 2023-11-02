AjansHaber.com.tr Gündem Rekabet Kurulu Başkanlığına Birol Küle atandı

Rekabet Kurulu Başkanlığına Birol Küle atandı

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre Rekabet Kurulu Başkanlığına Birol Küle atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre Rekabet Kurulu Başkanlığına Birol Küle atandı.

Aynı karar ile Berat Uzun Rekabet Kurulu üyeliğine atandı. Atamalar, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 22'inci ve 23'üncü maddeleri ile 3 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Kızını satılığa çıkaran baba!
Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltına alındı
Emekliye 5 bin TL ikramiyede tarih belli oldu
Kentsel Dönüşüm, TBMM’de görüşülmeye başlandı!
O öğretmen, hakim karşısına çıktı!
Brent petrolün varil fiyatı 88,33 dolar
Erdoğan'dan üniversite öğrencilerine müjde!