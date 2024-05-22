Reisi'nin özel kalem müdürü İsmaili, kaza anını anlattı!

İran Cumhurbaşkanlığı ofisi özel kalem müdürü İsmaili, Azerbaycan sınırından dönen heyetin bulunduğu üç helikopterden birindeydi. İran televizyonuna o anları anlattı.

Ülkenin kuzey sınırından Tebriz'e dönerken havanın açık olduğunu söyleyen İsmaili'nin verdiği bilgiye göre uçuştan yaklaşık 45 dakika sonra, bir vadinin üzeri bulutla kaplandı.

Helikopterlerin bulutların üzerine çıkmak üzere harekete geçtiğini söyleyen İsmaili, iki helikopterin yeniden görüş alanına çıktığını belirtti.

İkisinin ortasında seyreden Reisi'nin bulunduğu helikopterle iletişimin bir buçuk dakika sonra kesildiğini anlatan İsmaili, diğer helikopterlerin bir süre bölgede arama yaptığını ama herhangi bir işaret bulamadıklarını belirtti.

Reisi'ni helikopterini bulamayınca bölgeye iniş yaptıklarını anlatan İsmaili, "Kaybolan helikopterin pilotu da yanıt vermiyordu. Bir süre sonra telefonu Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim açtı." dedi.

İsmaili'nin verdiği bilgiye göre Haşim'in sesi kötüydü. "İyi değilim, yaralıyım" diyen Haşim, kimseyi göremediğini, etrafta sadece ağaçlar olduğunu söyledi. İsmaili, olayın devamındaki yaklaşık 3 saat boyunca defalarca Ayetullah Ali Haşim'le konuştuğunu, bir süre sonra yanıtın kesildiğini belirtti.