Rehin alınan kadın KADES ile hayata tutundu

Silahlı rehine olayı pazar sabahı saat 07:00 sıralarında İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde yaşandı. İddiaya göre A.G. adlı bir kadın, dini nikahlı eşi İ.G.'den şiddet gördüğünü iddia ederek mahkemeye başvurarak uzaklaştırma kararı aldı. İ.G., uzaklaştırma kararına rağmen dün sabah saatlerinde Gaziosmanpaşa’daki eve gelip, zorla içeri girdi. Bunun üzerine öldürülmekten korkan kadın, hemen İçişleri Bakanlığı’nın Kadın Destek Uygulaması’nı (KADES) arayarak polise ulaştı.

Film gibi kurtarma operasyonu

Çağrıyı alır almaz harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kısa sürede söz konusu adrese ulaştı. A.G.’nin dini nikâhlı eşi İ.G. ile kavga ettikleri, İ.G. isimli şahsın elinde silahla kadın şahsı evde alıkoyduğu anlaşıldı. Her ihtimal göz önünde bulunduruldu, olay yerine 112 sağlık ekipleri de çağrıldı.

Yapılan çalışmalar sonucu A.G., şüphelinin elinden kurtarılarak dışarı çıkarıldı. Daha sonra eşini rehin alan koca İ.G. silahı kendi başına dayayarak intihar teşebbüsünde bulundu. Emniyetten gelen müzakere timleri, İ.G.’yı ikna etmek için uzun süre mücadele etti. Zanlı ikna edilemeyince bu kez olay yerine özel harekât ekipleri çağırıldı.

DİRSEĞİNDEN VURULARAK ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Özel harekat timlerince eve düzenlenen operasyon sonucu İ.G. dirseğinden vurularak etkisiz hale getirildi. Yakalanan şahıs tedavi için hastaneye sevk edildi. Dirseğinden vurulan İ.G. adlı zanlının hayati tehlikesinin bulunmadığı, hastanedeki tedavisinin sürdüğü kaydedilirken, hakkında ise adli işlem başlatıldığı aktarıldı.