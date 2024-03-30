Reflü - Ramazanda reflü - Reflü tedavisi ve nasıl tedavi edilir

Oruç tutmak konusunda zorluklara neden olduğu için ramazanda reflü hastalığı olanlara dikkatli olmaları tavsiye ediliyor. Eğer reflü hastalığınız varsa tedavileri hakkında bilgi edinmek için haberimizi okumaya devam edebilirsiniz. Ramazan ayında sıklıkla rastlanılan sorunlardan birisi olan reflü tedavisi hakkında bilgiler edinmek isteyenler için detaylı bilgiler haberimizde yer alıyor. Oruç tutma sırasında çeşitli rahatsızlıklara sebep olabilen reflü nasıl tedavi edilir diye merak edenler için tüm detaylar haberimizde yer alıyor. Mide yanması olarak da isimlendirilen reflü hastalığı nasıl tedavi edilir diye merak edenler için tüm detaylar Ajanshaber.com’da.

RAMAZAN’DA REFLÜ

Çoğu kişide sıklıkla rastlanan hastalıklardan olan reflü, ramazan ayında herkesin derdi oluyor. Reflü hastalığı belirtileri arasında ağza gelen acı acı sular gösteriliyor. Göğüste hissedilen yanma hissi ve ağza gelen acı his dolayısıyla reflü tedavisi sıklıkla araştırılıyor. Ramazan ayı içinde reflü rahatsızlıkları sıklıkla araştırılıyor. Oruç tutan kişilerde reflü rahatsızlığı olabiliyor. Birçok kişinin ramazan ayı içerisinde korkulu rüyası olan reflü tedavileri ile de dikkat çekiyor. Vücudun hiç alışık olmadığı bir döneme girmesi sonucunda reflü rahatsızlıklarında artış gözlemlenebiliyor. Bunun önüne geçilmesi için uzmanların önerdiği, sahur ve iftar menülerinde yemeğin aşırıya kaçırılmaması oluyor. Fakat her ne kadar sahur ve iftar sofralarına dikkat edilse de, bazı durumlarda reflü problemlerinin önüne geçilemiyor. Bu nedenle reflü hastalığına karşı alınabilecek yöntemler sıklıkla araştırılıyor. Haberimizde ramazanda reflü hastalığına karşı tedaviler yer alıyor.

Normalde mide ile yemek borusu arasında bir kapakçık vardır. Yediğimiz lokmalar midemize indiğinde bu kapakçık sıkı sıkı kapanır ve mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçmasına izin vermez. Bazı durumlarda bu kapakçık gevşer ve mide içeriği yemek borusuna kaçar. Mide asidi çok keskin ve asidik bir sıvı olduğundan dolayı yemek borusu dokusu zedelenir ve yanma, ağza acı tat gelmesi, ağrıma gibi şikayetlerin ortaya çıkmasına sebebiyet verir. Bu durum tedavi edilmezse öncelikle yemek borusunun dokusu değişebilir ve böylece yemek borusu kanseri öncesi bir durum ortaya çıkabilir. Bu nedenle, küçük rahatsızlıkların büyük hastalıklara neden olmaması için, belirtilerin sizde de bulunması halinde bazı önlemler almanız gerekir.

RAMAZANDA REFLÜ NEDEN OLUR

Ramazan ayında beslenme şeklinin değişmesi, reflü şikayetleri artırır. Ramazan ayında oruç tutan insanlarda, iftar ve sahurda gereğinden fazla yemek, çok hızlı yemek, yağ oranı yüksek yiyecekleri ağırlıklı yemek, reflü rahatsızlığı olmayanlarda bile belirtilerin ortaya çıkmasına sebep olabilir. Reflünün belirtileri her insanda farklılık gösterebilir. Mide yanması, kalp çarpıntısı, göğüs ve yemek borusunda yanma hissi, ağza acı suyun gelmesi gibi belirtiler reflü belirtileri arasında yer alır ve bu durumlarda kişiler oruç tutarken çok daha fazla zorlanırlar. İftar ve sahur sofralarında ağır kaçırılan yemekler, ramazanda reflü rahatsızlığının en büyük nedeni olarak gösteriliyor. Bu nedenle uzmanların önerdiği ramazan sofraları sıklıkla araştırılıyor. Bu noktada uzmanların tavsiye ettiği öneriler ve iftar sofrası için aşağıdaki haberimizi okuyabilirsiniz.

REFLÜ TEDAVİLERİ

Reflü hastalığı, diğer birçok hastalık gibi kilo tarafından tetiklenir. Bu nedenle ramazanda reflü sorunundan kaçınmak için fazla kilolarınızdan kalıcı olarak kurtulmaya çalışın. Ayrıca özellikle bel çevresindeki yağlardan kurtulursanız karın içi basıncınız azalacağı için mideniz ve yemek borunuz rahatlayacaktır. Bu nedenle bel bölgenizdeki yağlardan kurtulmaya çalışmalısınız. Ramazanda reflü hastalığının bir diğer nedeni de sahur yapmadan oruç tutmaktır. Sahurda yemeniz gereken yiyecekler ise yağsız peynir, kepek ekmeği, yumurta, yağsız yoğurt olabilir. Domates ve biberi çiğ yemek yerine közlenmiş olarak tercih ettiğinizde de mide asit salgınızın daha az olacağını hatırlatmak isteriz.

İftarı ikiye bölerek yemeye özen gösterin. Bir oturuşta yüksek hacimli yerseniz reflü şikayetleriniz çok fazla olur. İftarınızı açarken bir kepçe çorba, bir dilim ekmek ve bir dilim peynir yiyin. Yaklaşık yarım saat ara verdikten sonra, etli bir sebze yemeği yanında az yağlı bir pilav veya makarna beraberinde bir kase cacık yiyin. Meyve veya tatlıyı yemekten bir-iki saat sonra yiyin. İftar sofrasında yemeğe yarım saat ara vermek her ne kadar zor gibi dursa da, yapıldığı zaman vücudunuzda olacak değişimlere sizler de şaşıracaksınız. Ramazanda reflü rahatsızlığından kaçınmak için ayrıca baharatlı yiyeceklerden de uzak durmanız gerekmektedir. Çok baharatlı yiyecekler, acı, ekşi, naneli gibi keskin tatlar şikayetlerinizi artırır. Reflü rahatsızlıklarının en büyük nedenlerinden bir tanesi de kafein ve asittir. Asitli ve kafeinli içecekler de reflü şikayetlerini artırır. Gazlı ve asitli içecekleri ve kahveleri tercih etmeyin. Ayran, taze sıkılmış meyve suları ve su gibi sıvıları tercih etmeye özen gösterebilirsiniz.