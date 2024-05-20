Refik Tuzcuoğlu'ndan enerji tasarrufu açıklaması!

Dünya Bankası’nın toplamda 265 milyon dolar tutarındaki kredisi, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın mali garantörlüğünde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı Uluslararası Finans Kaynaklı Sismik Güçlendirme Daire Başkanlığı tarafından yürütülen Kamu Binalarında Deprem Dayanımı ve Enerji Verimliliği (KADEV) Projesi kapsamında, “Yenilikçi Güçlendirme ve Enerji Verimliliği Mühendislik Yaklaşımları Çalıştayı” düzenlendi. Çalıştay’da konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu, dünyadaki şehirleşmenin arttığını ifade ederek, sağlam şehirler inşa etmenin ve iklim değişikliğiyle mücadelede aktif politikalar yürütmenin önemine dikkat çekti.

“DÜNYANIN EN BÜYÜK ŞEHİRCİLİK ŞANTİYESİNİ KURDUK”

6 Şubat Kahramanmaraş depreminden sonra dünyanın en büyük şehircilik şantiyesini kurduklarını ifade eden Tuzcuoğlu, yurt dışından deprem bölgesine inceleme ziyareti gerçekleştiren heyetlerin Türkiye’yi titiz çalışması için tebrik ettiğini söyledi. Bakan Yardımcısı Tuzcuoğlu, bir deprem gerçeğiyle karşı karşıya olduklarını belirterek, “Ülkemizi afetlere dayanıklı hale getirmek zorundayız. Bu kapsamda 76 bin konutu teslim ettik. Yıl sonuna kadar yaklaşık 200 bin konutu teslim etmeyi planlıyoruz. Bu, her ülkenin başarılı bir şekilde yapabileceği bir çalışma değil. Biz, bölgede büyük bir çalışma yürütüyoruz. TOKİ binalarımızın sağlam bir şekilde ayakta kalması, yıkılmaması bizler için iftihar meselesi.” diye konuştu.

BELİRLENECEK YÖNTEMLER KAMU BİNALARINDA UYGULANACAK

Çalıştay’da ‘Deprem Dayanımı’ ve ‘Enerji Verimliliği’ konularının konuşulacağını söyleyen Tuzcuoğlu, depreme dayanıklı ve sürdürülebilir bina tasarımı konularında yenilikçi güçlendirme yöntemlerinin belirleneceğini söyledi. Belirlenecek bu yöntemlerin, kamu binalarında uygulanacağını ve elde edilecek sonuçların birçok ülkeye de ışık tutacağını kaydeden Bakan Yardımcısı Tuzcuoğlu, “Çalıştaya dair 5 ayrı çalışma grubu kurarak, ülkemizde uygulanabilir 3 projeyi belirleyeceğiz. Bunlardan ikisini seçerek uygulamaya koyacağız. Kısacası, ülkemizde kamu binalarının yenilenmesi noktasında bir yol haritası belirleyeceğiz.” şeklinde konuştu.

“KAMU BİNALARINDA YÜZDE 40 ORANINDA TASARRUF SAĞLANDI”

Bakan Yardımcısı Tuzcuoğlu, KADEV Projesi kapsamında 565 kamu binasının 318’inin enerji verimliliğine kavuşturulduğunu vurgulayarak, “Bu sayede, yüzde 40 oranında enerji tasarrufu sağladık. Çalışmalarımız devam ediyor. Bu çalışmaları, ülke politikası olarak devam ettireceğiz.” dedi.