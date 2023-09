Refik Tuzcuoğlu: Belediyeler, kentsel dönüşümde daha aktif olmalı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından İstanbul’da düzenlenen ‘Deprem Gerçeği ve Kentsel Dönüşüm Şûrası’nda, afetlere hazırlıklı bir Türkiye için kentsel dönüşümün tek çare olduğu vurgulandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu, kentsel dönüşüm konusunun her daim gündemde tutulması gerektiğinin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleri ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin açılış konuşmalarıyla başlayan ‘Deprem Gerçeği ve Kentsel Dönüşüm Şûrası’, 6 ayrı komisyon toplantılarıyla 3 gün sürdü.

Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu, Şura’nın tamamlanmasının ardından yaptığı açıklamada, kentsel dönüşümün öneminin altını çizdi, kentsel dönüşümün bir zorunluluk olduğu vurgusunda bulundu.

Tuzcuoğlu, “Toplantıların, pratiğe yansıyan, mevzuatı etkileyen, mevzuatı değiştiren, yeni eklemeler yapan neticeleri olacağını düşünüyoruz. İnşallah bir aylık bir süre içerisinde bunun çok somut örneklerini görürüz. Değerlendirmeleri ve Şûra’nın etkilerini inşallah Sayın Bakanımız, Şûra’dan sonraki bir hafta içerisinde kamuoyuyla bir bildirge olarak paylaşacak.” dedi.

"Yaşadığımız depremler bizi daha hassas hale getirdi"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde kentsel dönüşüm seferberliğinin başlatıldığını ve bu alanda büyük mesafe kat edildiğini ifade eden Tuzcuoğlu, “Özellikle son zamanlarda yaşadığımız depremler bizi daha da hassas hale getirdi. Şûramızın ortaya çıkartacağı görüşler, kentsel dönüşüm süreçlerine katacağı yeni fikirler, yeni perspektifler, yeni vizyonlar, bunlar bizim için çok önemli olacak.

Şûra'da çok kıymetli katılımcılar oldu. Yeterliliği ve yetkinliği olan birçok değerli akademisyenimizin, uzmanımızın katkıları ve medya mensuplarımızın burada yer alması önemliydi. İnşallah biz bu katkıları Şûra’daki raportör arkadaşlarımız ile derleyip toparlayıp bir ete kemiğe büründüreceğiz. Somut bir çıktı olarak ortaya koyacağız. Hem kentsel dönüşüm sürecine hem de yeni Deprem Yasası’na katkı sağlayacağız.” diye konuştu.

"Belediyelerimizin sahada çok etkin bir şekilde yer almaları, dönüşüm sürecine katkı sağlamaları gerekiyor"

Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu, kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlandırılması gerektiğini ifade ederek, belediyeleri de sahada daha aktif olarak sahada daha aktif olarak dönüşüm yapmaya davet etti. Kentsel dönüşüm konusunun her daim gündemde tutulması gerektiğini vurgulayan Tuzcuoğlu, “Sağlıksız yapıları ortadan kaldırıp yerine yeni, kimlikli, mahalle kültürünü yaşattığımız güvenli konutları yapmamız gerekiyor.” şeklinde konuştu. Şûra'da kentsel dönüşümü ilgilendiren neredeyse her boyutun masaya yatırıldığını ifade eden Tuzcuoğlu, “Kentsel dönüşümün önceliklendirilmesinden tutalım, finans edinme yöntemlerine, toplumun bilincine dair yöntemlere kadar birçok konuyu burada değerlendirdik. Hâl böyle olunca biz burada şunu hedefliyoruz: Öncelikle belediyelerimizin sahada çok etkin bir şekilde yer alması, dönüşüm sürecine katkı sağlamaları gerekiyor. Biz bakanlık olarak zaten belediyelerimizi bu konuda sonuna kadar destekliyoruz; gereken her türlü yardımı, gerek rezerv alanları noktasında, gerek birtakım planlar noktasında, gerek kira yardımlarıyla alakalı destekler noktasında zaten üzerimize düşeni yapıyoruz. Bizim bir arada hareket etmemiz, aynı zamanda sivil girişimlerin de bu anlamda etkin bir şekilde sahada yer alması gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

Kentsel dönüşüm ile ilgili sorunların çözümü için yeni formüller geliştirileceğini dile getiren Tuzcuoğlu, “Şûra’mızla birlikte biraz daha kentsel dönüşüm uygulamalarında sahada daha etkin bir şekilde yer aldığı, bugüne kadar yaşanan problemlerin bertaraf edildiği, bazı önümüze çıkan birtakım problemleri ve sorunları çözebileceğimiz ve yeni formülleri geliştireceğimiz bir süreci başlatıyoruz.” dedi.

"İstanbul'u ayrıca değerlendiriyoruz"

Bakan Yardımcısı Tuzcuoğlu, İstanbul’u ayrıca değerlendirdiklerini belirterek, “Vatandaş, kamu, belediyeler, yerel yönetimler; bir araya gelebildiği takdirde üstesinden gelemeyeceğimiz problem olmayacak. Bu konuda bilinçlenmenin de biraz artması gerekiyor. Yani kentsel dönüşüm konusunu biz gündemden çıkartamayız.

Kentsel dönüşüm elzemdir. Önümüzde İstanbul ve Marmara süreci var. İstanbul bu Şûra’da çok önemli bir başlık olarak yer aldı. Dolayısıyla İstanbul’u da ayrıca değerlendiriyoruz. Kentsel dönüşüm çalışmalarıyla birlikte riskli alanları bir an evvel ayağa kaldırmalıyız. Sağlıksız yapıları ortadan kaldırıp yerine yeni kimlikli, mahalle kültürünü yaşattığımız güvenli konutları yapmamız gerekiyor. Yani bu hazırlığı bir an önce yapmamız gerekiyor. Burada kaybedecek bir zamanımız yok. Şimdi baktığımız zaman depremle ilgili yönetmeliklerin daha etkin olarak uygulamaya başlandığı 2000 yılından sonra yapılan binaların deprem bölgelerinde ayakta kaldığını gördük.

Dolayısıyla biz bu hakikati yok sayamayız. Öyle olduğu için kesinlikle bu çarpık yapılaşmanın önüne geçmeliyiz. Eskiden kalan yani ciddi anlamda sorunlu bir yapı stokumuz var; 2000 öncesine ait. Bunların, kentsel dönüşüm çalışmalarının hızla toparlanması gerekiyor. Dolayısıyla hem belediyeler hem sivil kuruluşlar ile bu anlamda girişimcilerin önlerinin açılması için bakanlığımızın bu anlamda ortaya koyduğu yeni destekleri ve öncü rolü sürdürüyoruz. İşte evini Yerinde Dönüşüm veya Yarısı Bizden gibi kampanyalarla ve rezerv alanlarda yapacağımız yeni konut hamleleriyle birlikte ülkemizi afetlere karşı dirençli hale getireceğiz.” şeklinde konuştu.