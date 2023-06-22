Refik Tuzcuoğlu, Bakan Yardımcılığı görevine atandı!

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararının ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevine Refik Tuzcuoğlu atandı.

Meram Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde başarılı çalışmalarıyla Konya'ya önemli eserler kazandıran Tuzcuoğlu, AK Parti'nin Konya'da kuruluş sürecine de katkıda bulunmuştu.

Kamuda ve yerel yönetimlerde önemli tecrübeleri bulunan Tuzcuoğlu, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Koordinatörlüğü görevinde de bulundu ve AK Parti teşkilatları ile başarılı çalışmalara imza attı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda 2016 - 2018 yılları arasında Müsteşar Yardımcısı olarak görev alan Tuzcuoğlu, bakanlığa bağlı bulunan İLBANK'ta Yönetim Kurulu Başkanvekili olarak da görev yaptı.

2018 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle Yerel Yönetim Politikaları Kurulu’na atanan Tuzcuoğlu, bu alandaki deneyimini Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde Genel Sekreter olarak sürdürdü.

Kamu bürokrasisini, yerel yönetimlerin iç dinamiklerini ve teşkilat yapılanmasını aldığı görevler sayesinde yakından tanıyan Tuzcuoğlu, Bakan Yardımcılığı görevliyle de hizmetlerini sürdürecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan "Sıfır Atık" hareketine de önemli katkılar sunan Tuzcuoğlu, çevreye hassasiyetiyle tanınıyor.

Refik Tuzcuoğlu kimdir?

Refik Tuzcuoğlu, 1967 yılında Konya’da doğdu. Konya İmam Hatip Lisesi’ni tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde eğitim hayatını sürdürdü. Üniversite yıllarından itibaren gazeteci-yazar olarak iş hayatına atıldı. İç politika konularında araştırmalar yaptı.

Ailesini isteği üzerine aile şirketlerini yönetmek için memleketi Konya’ya döndü. Konya’da da ticari faaliyetler yanında eğitim ve kültür-sanat alanlarında çalışmalar yürüttü.

Konya Sanayi Odası’nda danışmanlık yaptı. Yine Sanayi Odasına yayın organı olarak Lonca Dergisi’ni yayın hayatına kazandırdı.

“Erdemliler Hareketi”ne Konya’dan destek veren kadroların içinde yer alarak AK Parti’nin Konya’da kuruluş sürecine katkılarda bulundu.

2004-2009 döneminde Meram Belediye Başkanı olarak görev yaptı.

2009 yılında Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nde başkan danışmanı, belediye şirketlerinde genel koordinatörlük, Kayseri Su-Kanal İdaresi Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.

2015-2016 yılları arasında ise AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Koordinatörlüğü görevinde bulundu.

2016 - 2018 yıllarında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na Müsteşar Yardımcısı olarak atanan Tuzcuoğlu, ayrıca İLBANK Yönetim Kurulu Başkanvekili görevinde de bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından organize edilen Şehircilik Şurası’nda, Şura Yönlendirme Kurulu ve İstişare Komisyonu’nun Başkanlıklarında bulundu ve Şehir 2023 Projesi’ni de yürüttü.

2018 - 2019 yıllarında Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde Genel Sekreter olarak görev yaptı.

Refik Tuzcuoğlu, 2018 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle Yerel Yönetim Politikaları Kurulu’na atandı ve halen bu görevini sürdürmektedir.

Aynı zamanda Tuzcuoğlu, 2019 yılından beri AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Koordinatörlüğü görevini de yürütmektedir. AK Parti Yerel Yönetimler Gençlik Faaliyetleri Modellemesini hazırladı. Yerel Yönetimler Gençlik Festivalini hayata geçirerek geleneksel hale getirilmesini sağladı.

Aynı zamanda Tuzcuoğlu, “Medeniyet Perspektifimizde Şehir ve İnsan, Dünya ve Türkiye Nereye? Gençlik Ne Yapmalı? Türkiye Yüzyılı” gibi konularda da konferans ve seminerler veriyor.

Tuzcuoğlu, evli ve üç çocuk babasıdır. İngilizce ve Arapça bilmektedir.