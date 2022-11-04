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Reel efektif döviz kuru endeksi ekimde arttı

Reel efektif döviz kuru endeksi, geçen ay TÜFE bazında 1,40 puan artarak 55,70'e yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında ekimde bir önceki aya kıyasla 1,40 puan artarak 55,70'e yükseldi. Endeks, eylülde 54,30 düzeyinde bulunuyordu.

Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi de 4,83 puan yükselerek 85,61'den 90,44'e çıktı.

Türk lirasının değeri, ekimde 2021'in aynı ayına göre TÜFE bazında 3,74 puan azalırken, Yİ-ÜFE bazında 14,38 puan arttı.

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