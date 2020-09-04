Ordumuzun gücüne güç katacak
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Radar Elektronik Destek sistemi teslimatlarının devam ettiğini bildirdi.
Son yıllarda büyük bir atılım gerçekleştiren Türk savunma sanayii Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücüne güç katmaya devam ediyor.
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Radar Elektronik Destek/Elektronik Taarruz (REDET-II) Projesi kapsamında Radar Elektronik Destek sistemi teslimatlarının devam ettiğini açıkladı.
Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "REDET-II Projesi kapsamında Radar Elektronik Destek sistemi teslimatlarımız devam ediyor. REDET-II Sistemi ile Silahlı Kuvvetlerimizin elektronik harp kabiliyetlerini daha üst seviyeye çıkarıyoruz" ifadelerini kullandı.
📡 Radar Elektronik Destek/Elektronik Taarruz (REDET-II) Projesi kapsamında Radar Elektronik Destek sistemi teslimatlarımız devam ediyor.— Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) September 4, 2020
⬆️ REDET-II Sistemi ile Silahlı Kuvvetlerimizin Elektronik Harp kabiliyetlerini daha üst seviyeye çıkarıyoruz.
➡️ @aselsan pic.twitter.com/sFLI2ICY5f
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