Red Bull'dan Hakkari açıklaması: Çok üzgünüz, gerekli önlemleri alacağız

Red Bull Türkiye yetkilisinin, Hakkâri’ye gitmek ve Hakkâri’nin tanıtımını yapmak isteyen dünyaca ünlü dağcı Fabian Lensch’e bir e-posta göndererek, "Türkiye'de 81 şehir var ve kesinlikle kaçınmanız gereken tek şehir Hakkari" ifadelerini kullanması üzerine Red Bull Türkiye, yazılı açıklama yaptı.

Red Bull Türkiye, Hakkâri Barosu’na gönderdiği yazılı açıklamada "Sebep olunan durumun yarattığı rahatsızlığı anlıyoruz ve bundan ötürü çok üzgünüz. Red Bull Türkiye, bir çalışanımızın Hakkâri ile ilgili başka bir kişiye e-posta ile yazdığı görüşlere katılmamaktayız" denildi.

Red Bull Türkiye'nin açıklaması şöyle:

"Hakkâri’de de spor, kültür ve sanat alanında etkinlikler gerçekleştirmeyi dört gözle bekliyoruz"

"Sebep olunan durumun yarattığı rahatsızlığı anlıyoruz ve bundan ötürü çok üzgünüz. Çalışanımızın kendisi de bu e-postadan pişmanlık duymaktadır. Red Bull Türkiye olarak bir daha böyle bir şeyin yaşanmaması için kendi bünyemizde gerekli önlemleri alacağız. Önümüzdeki dönemde Türkiye'nin çeşitli yerlerinde olduğu gibi nadide ilimiz Hakkâri’de de spor, kültür ve sanat alanında etkinlikler gerçekleştirmeyi dört gözle bekliyoruz."

Ne olmuştu?

Red Bull Türkiye yetkilisi, Hakkâri’ye gitmek ve Hakkâri’nin tanıtımını yapmak isteyen dünyaca ünlü dağcı Fabian Lensch’e bir e-posta göndermiş ve Hakkari’ye gitmemesi gerektiğini belirterek şunları yazmıştı:

"Hakkâri ili, terör olayları nedeniyle 2-3 yıl öncesine kadar 'olağanüstü hal' denilen bir yerdi. Üstüne üstlük, şehir Irak ve Suriye sınırları arasında yer alıyor, bu nedenle bölge 'zor' durumlardan daha ciddi riskler içeriyor. Sporcumuz ve yapım ekibi güvenlik sorunlarıyla karşılaşabilir. Red Bull ailesinin bir parçası ve Türkiye vatandaşı olarak 1-2 hafta orada kalmalarını kesinlikle tavsiye etmiyorum. Maalesef son ziyaretleri ile kıyaslayabileceğiniz bir ilçe değil (Erzincan vb.). Türkiye'nin en uzak lokasyonu ve bölge ekiplerimiz ile değil, sadece yerel bir dağıtım ortağı ile erişimimiz var. Türkiye'de 81 şehir var ve kesinlikle kaçınmanız gereken tek şehir Hakkâri. Geri kalan 80 şehir için bu e-postayı atmazdım."