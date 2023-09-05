Reçelin en acı hali: Acı biber reçelini denediniz mi?
Kahvaltılık denilince ilk akla gelen elbette bol meyveli reçeller oluyor. Hatay'ın meşhur acı biber reçelini hiç denediniz mi? Peki, acı biber reçeli nasıl yapılıyor?
Kahvaltılık denilince ilk akla gelen elbette bol meyveli reçeller oluyor. Peki, Hatay'ın meşhur acı biber reçelini hiç denediniz mi?
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Ağızda hem acı hem tatlı bir tat bırakan bu lezzete talep de oldukça fazla.
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Acı biber reçeli ağızda hem tatlı hem acı bir tat bırakıyor. İşte acı biber reçelinin püf noktaları...
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Malzemeler
10adet kırmızı acı biber
8adet kırmızı kapya biber
1,5su bardağı şeker
1/2adet limonun suyu
1 yemek kaşığı bal
1/2su bardağı su
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