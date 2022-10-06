Real Madrid'in, Haaland aşkı sürüyor!

İngiltere'nin köklü gazetelerinden Mirror'ın haberine göre, İngiliz ekibinin geçtiğimiz transfer döneminde Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund'dan 51 milyon Sterlin'lik serbest kalma maddesi ile transfer ettiği Norveçli golcü Erling Haaland Real Madrid'in radarında olmaya devam ediyor.