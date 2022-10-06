Real Madrid'in, Haaland aşkı sürüyor!
İspanya La Liga ekibi Real Madrid, Manchester City'nin rekorlara doymayan golcü oyuncusu Erling Haaland'ın peşinde.
İngiltere'nin köklü gazetelerinden Mirror'ın haberine göre, İngiliz ekibinin geçtiğimiz transfer döneminde Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund'dan 51 milyon Sterlin'lik serbest kalma maddesi ile transfer ettiği Norveçli golcü Erling Haaland Real Madrid'in radarında olmaya devam ediyor.
Transfer döneminde adı sıkça Real Madrid ile de anılan Haaland'ın tercihi Manchester City olurken, İspanyol ekibi 2024 yılında 22 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinde bulunan 174 milyon Sterlin'lik serbest kalma maddesini karşılayarak kadrosuna katacağına inanıyor.
Manchester City de Haaland'ın durdurulamaz performansından sonra bu sözleşme maddesinden kurtulmak için Norveçli golcüye yeni anlaşmalar sunacak.
City ile bu sezon 12 maça çıkan yıldız oyuncu 19 gol atarken 3 de asist yapma başarısı gösterdi.