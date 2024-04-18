Real Madrid penaltılarda turladı!

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında son şampiyon Manchester City ile Real Madrid, 3-3'ün rövanşında İngiltere'de karşı karşıya geldi.

Maça hızlı başlayan Real Madrid, 12. dakikada Rodrygo'nun golüyle 1-0 öne geçti. Bu gole Manchester City'nin cevabı 76. dakikada Kevin De Bruyne'den geldi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı ve uzatmalara gitti.

Uzatma dakikalarıda da taraflar skoru değiştirecek golü bulamayınca maç penaltı atışlarına kaldı. Seri penaltı atışlarında rakibine 4-3 üstünlük kuran Real Madrid yarı finale adını yazdırdı.

Böylelikle yarı final eşleşmeleri de belli oldu. Borussia Dortmund, PSG ile kozlarını paylaşacak. Manchester City ise Bayern Münih ile karşılaşacak.

Yarı final müsabakaları 30 Nisan-1 Mayıs ve 7-8 Mayıs'ta oynanacak. Final ise 1 Haziran'da Londra'daki Wembley Stadı'nda yapılacak.