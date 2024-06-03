Real Madrid, Mbappe'yi renklerine bağladı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 25 yaşındaki Fransız milli futbolcu ile 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere 5 yıllık sözleşme imzalandı.

Monaco'dan ayrılarak 2017 yazında gittiği PSG'de 256 golle kulüp tarihinin en skorer futbolcusu olan Mbappe, 77 kez giydiği Fransa Milli Takımı formasıyla 2018'de dünya şampiyonluğu, 2022'de ise dünya ikinciliği yaşadı.