Gündeş’e milyon dolarlık evlilik teklifi
Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş ile Kuzey Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw arasında bir süredir devam eden aşk, evlilik teklifiyle gündeme geldi. Milyon dolarlık evlilik teklifi, duyanları şok etti.
İnşaat, mobilya ve pazarlama şirketleri olan 28 yaşındaki Rassan Khoshnaw, sevgilisi Ebru Gündeş'e evlenme teklifi etti.
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Dubai'deki meşhur 'Burj El Arab Oteli'nin en üst 3 katındaki kral dairesinin terasındaki teklif için Khosnaw 1.8 milyon dolarlık tektaş yüzük dahil 2 milyon dolar harcadı.
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Dubai'ye özel helikopterle getirilen dünyaca ünlü İtalyan bir piyanistin melodileri eşliğindeki teklife Ebru Gündeş "Evet" dedi.
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İnşaat, mobilya ve pazarlama şirketleri olan Kuzey Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw (28) şubat ayında Ebru Gündeş'i (48) yakın markaja almıştı.
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