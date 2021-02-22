AjansHaber.com.tr Dünya İspanya’da sokaklar savaş alanına döndü

Rapçi Hasel için düzenlenen protestolarda sokaklar savaş alanına döndü

İspanya’da rapçi Pablo Hasel’in 16 Şubat’ta tutuklanmasının ardından başlayan protestolar 6’ncı gününde devam ediyor.

İspanya'da Kral VI. Felipe ve babası Juan Carlos hakkındaki sözleri ve terörist grupları övdüğü iddiasıyla 2 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan rapçi Pablo Hasel, 16 Şubat’ta Katalonya Özerk Bölgesi’ndeki Lleida Üniversitesi’ne sığınmış, polis baskını ile tutuklanmıştı.

Hasel'in tutuklanmasının ardından patlak veren protestolar, ülkenin farklı kentlerinde 6'ncı gününde devam ediyor. Protestolar özellikle Katalonya bölgesinde bulunan Barcelona şehrinde aralıksız devam ediyor. Sokaklara dökülen binlerce Hasel destekçisi, Hasel'in serbest bırakılması yönündeki çağrılarını yineledi.

Polis ve protestocular arasında tansiyon yükselmesi ile sokaklar yeniden savaş alanına döndü. Ulusal Polis Merkezi’nin önünde nöbet tutan polis memurlarına taş ve şişeler ile saldıran göstericilere polis, göz yaşartıcı gaz ve copla müdahale etti. İspanya'da protestoların başlamasından bu yana 100'den fazla kişi gözaltına alındı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
ABD'nin hain planı deşifre oldu
İspanya'daki gösteriler 3. gününde de olaylı geçti
Senatör Teksas'taki krize rağmen tatile gitti!
"Artık sözümüzü dinleyen o eski Türkiye yok"
"Türkiye'de dişi bir kurdu iktidar yapacaklardı"
Harry ve Meghan kapıları tamamen kapattı
H5N8 virüsü ilk defa insanlara bulaştı