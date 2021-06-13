Randevu alanların tamamına yakını aşı yaptırdı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 12 Haziran Cumartesi günü toplam 449 bin 684 aşı yapıldığını belirtti.

Koca, "Aşı yaptırmak üzere randevu alanların yüzde 99,485'i gelip aşılarını yaptırdı. Normal hayata bir adım daha yaklaştık. Sağ olun." dedi.

33 milyonun üzerinde kişi aşılandı

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı, saat 01.20 itibarıyla 33 milyon 326 bin 181'e ulaştı.

Birinci doz aşı sayısı 19 milyon 676 bin 274, ikinci doz aşı sayısı ise 13 milyon 649 bin 907 oldu.