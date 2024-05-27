RAMS Park'ta ilk kupayı kadın takımı kaldırdı
Kadın Futbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, kupasını Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde düzenlenen görkemli törenle kaldırdı.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi şampiyonu Galatasaray Petrol Ofisi, RAMS Park'ta kupasını aldı.
Şampiyonluk kutlaması için RAMS Park’ta buluşan Galatasaray’da çeşitli şovlar ve konserlerin ardından sıra kupa törenlerine geldi.
İlk olarak Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, şampiyonluk kupasını kaldırdı.
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