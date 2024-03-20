Ramazan Umresi kaç gün sürüyor? Fiyatları ne kadar?

Ramazan Umresi nedir?

Umre, hac ibadeti dışında herhangi bir zamanda Kâbe’yi ziyaret etmek amacıyla yapılan bir ibadet şeklidir. Hac ibadeti ile benzer yönleri bulunan umre ibadetinde de, ihrama girme, Kâbe’yi tavaf etme, erkekler için tıraş olarak kadınlar için saçından bir parça keserek ihramdan çıkma ve Safa ile Merve arasında sa’y yapma şartlarının yerine getirilmesi gerekiyor.