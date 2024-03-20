Ramazan Umresi kaç gün sürüyor? Fiyatları ne kadar?
11 ayın sultanı Ramazan ayının içerisinde olunması sebebiyle Umre tarihleri ve fiyatları, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 2024 yılı Ramazan Umre tarihlerini ve fiyatlarını sizler için araştırdık.
Ramazan Umresi nedir?
Umre, hac ibadeti dışında herhangi bir zamanda Kâbe’yi ziyaret etmek amacıyla yapılan bir ibadet şeklidir. Hac ibadeti ile benzer yönleri bulunan umre ibadetinde de, ihrama girme, Kâbe’yi tavaf etme, erkekler için tıraş olarak kadınlar için saçından bir parça keserek ihramdan çıkma ve Safa ile Merve arasında sa’y yapma şartlarının yerine getirilmesi gerekiyor.
Ramazan ayı içerisinde gerçekleştirilen umre ibadetinin, normal zamanlarda yapılan umre ziyaretlerinden farkı bulunmuyor.
2024 Ramazan Umresi ne zaman?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2024 yılı Ramazan Umresi takvimine göre, ilk Umre gruplarının gidiş tarihleri 27-29 Şubat arasında olup, son Umre gruplarının gidiş tarihleri 2-4 Nisan arasındadır. Özel turların son Ramazan Umresi grupları ise 8 Nisan’a kadar devam ediyor.
Ramazan Umresi kaç gün sürüyor?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Ramazan Umresi; 30 gün, 22 gün, 16 gün, 13 gün, 11 gün ve 7 günlük olmak üzere umreye gitmek isteyen vatandaşların tercihlerine göre değişiklik gösteriyor.