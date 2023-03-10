Ramazan pidesinin fiyatları belli oldu!
11 ayın Sultanı Ramazan’a günler kala Ramazan pidesinin Ankara'daki fiyatı da belirlendi.
11 ayın Sultanı Ramazanın başlamasına 2 haftadan az süre kaldı.
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Ankara Fırıncılar Odası, Ramazan Ayı’nda satışa sunulacak olan pide fiyatlarını belirledi.
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Ankara'da geçen yıl 250 gramı 5 TL'den satılan Ramazan pidesi bu yıl 300 gram olarak 10 TL'den satılacak.
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23 Mart günü başlayan oruç 20 Nisan günü son bulacak. 21 Nisan ise Ramazan Bayramı’nın 1. günü
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