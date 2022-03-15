Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
Ramazan ayının yaklaşmasıyla en çok tüketilen ramazan pidesinin fiyatı belli oldu. İstanbul Fırıncılar Odası'ndan ramazan pidesinin fiyatıyla ilgili açıklama geldi.
Ramazan ayına sayılı günler kala İstanbul'da geçerli olacak pide fiyatı belli oldu.
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İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, 2 Nisan'da başlayacak ramazan ayıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
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İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, 330 gram sade pidenin 6 TL'ye satılacağını açıkladı.
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330 gram susamlı yumurtalı ramazan pidesi 7.5 TL,
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