Ramazan Bayramı’nda hangi ünlü ne kadar kazanacak?
Her yıl Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi bu yılda ünlü şarkıcılar Türkiye’deki ve Kıbrıs’taki otellerde sahne alacaklar. Peki, Ramazan Bayramı’nda hangi ünlü nerede, ne kadar kazanacak?
Her yıl olduğu gibi bu yılda ünlü şarkıcılar bayramda Türkiye’deki ve Kıbrıs’taki çeşitli otellerde sahne alacaklar. Ünlü şarkıcıların Ramazan Bayramı’nda sahne alacakları yerler ve ücretleri belli oldu. Peki, Ramazan Bayramı’nda hangi ünlü nerede, ne kadar kazanacak? İşte ünlülerin Ramazan Bayramı’nda sahne alacakları yerler ve ücretler…
1 19
Gülşen
İstanbul, Antalya, Kıbrıs, Berlin
10 Milyon TL
2 19
Ajda Pekkan
Kıbrıs
8.5 Milyon TL
3 19
Sibel Can
Kıbrıs, Antalya
7 Milyon TL
4 19