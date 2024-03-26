Ramazan Bayramı’nda hangi ünlü ne kadar kazanacak?

Her yıl olduğu gibi bu yılda ünlü şarkıcılar bayramda Türkiye’deki ve Kıbrıs’taki çeşitli otellerde sahne alacaklar. Ünlü şarkıcıların Ramazan Bayramı’nda sahne alacakları yerler ve ücretleri belli oldu. Peki, Ramazan Bayramı’nda hangi ünlü nerede, ne kadar kazanacak? İşte ünlülerin Ramazan Bayramı’nda sahne alacakları yerler ve ücretler…