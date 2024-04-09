Ramazan Bayramı’nda bankalar, kargolar ve eczaneler açık mı? 9 ve 10 Nisan’da bankalar açık mı, kapalı mı?
Ramazan Bayramı tatili öncesinde özel ve kamu bankalarında işlem yapmak, kargo göndermek isteyenler özellikle bankaların ve kargoların çalışma saatlerini merak ediyor. Peki, bugün bankalar, kargo firmaları, eczaneler kapalı mı, açık mı? İşte, çalışma durumlarına ilişkin bilgiler…
9-10 Nisan tarihinde kapalı olacak yerler, vatandaşların gündeminde yer alıyor. Özellikle kamu çalışanlarının 9 Nisan tarihinde idari izin yapacak olması sebebiyle gözler kamu bankalarına çevrildi.
Bayram alışverişlerini internet üzerinden yapanlar ise kargo firmalarının arefe günü çalışma saatlerine odaklandı. Peki, bugün (arefe günü) bankalar, kargo firmaları, eczaneler kapalı mı, açık mı? İşte, çalışma durumlarına ilişkin bilgiler…
Bankalar bugün açık mı? Bayram tatilinde bankalar çalışıyor mu?
Bankalar bugün yani 9 Nisan Salı günü (arefe günü) yarım gün açık olacak. Bankalar özel sektör olduğu için idari izin kapsamında yer almıyor.
Bankalar Borsa İstanbul’a göre çalışması nedeniyle 9 günlük tatilin dışında kalıyor. Yani, özel sektör çalışanları için bayram tatili bugün öğlen başlayacak.