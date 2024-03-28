Ramazan Bayram'ı tatilinde Ankara’ya yakın gidilebilecek yerler
Dokuz günlük Ramazan Bayram’ının yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar da tatil planları yapmaya başladı. Hem Ramazan Bayramı'nı kutlayıp hem de tatili değerlendirmek isteyenler Ankaralılar, şehre yakın gezi rotalarını araştırıyor. İşte sizler için derlediğimiz Ankara'ya yakın gezi rotaları..
Dokuz günlük Ramazan Bayramı'nda bazı vatandaşlar bayram tatilini gezi amaçlı değerlendirmek istiyor. Ankara’da yaşayan ve çok uzağa gitmek istemeyen, fakat günübirlik veya birkaç günlük tatil yapmak isteyen vatandaşlar için Ankara’ya yakın; tarihi, kültürel, doğa ile iç içe onlarca rotayı sizler için derledik. Peki, Ramazan Bayram tatilinde Ankara’ya yakın gidilebilecek yerler neresi?
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Ramazan Bayram tatilinde Ankara’ya yakın gidilebilecek yerler neresi?
Beypazarı
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Kızılcahamam
Soğuksu Milli Parkı, Karagöl Tabiat Parkı, Şahinler Tabiat Parkı, Çamlıdere Jeopark
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Safranbolu
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