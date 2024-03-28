Ramazan Bayram'ı tatilinde Ankara’ya yakın gidilebilecek yerler

Dokuz günlük Ramazan Bayramı'nda bazı vatandaşlar bayram tatilini gezi amaçlı değerlendirmek istiyor. Ankara’da yaşayan ve çok uzağa gitmek istemeyen, fakat günübirlik veya birkaç günlük tatil yapmak isteyen vatandaşlar için Ankara’ya yakın; tarihi, kültürel, doğa ile iç içe onlarca rotayı sizler için derledik. Peki, Ramazan Bayram tatilinde Ankara’ya yakın gidilebilecek yerler neresi?