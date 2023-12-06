Ramanlı: “Sebep, alkol, fuhuş ve madde bağımlılığı”

HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, kadına yönelik şiddetin sebeplerinin alkol, fuhuş ve madde bağımlılığı olduğunu söyledi.

Ramanlı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Gazze'deki insanların yoğun bombardıman altında olduğunu ifade etti.

Dubai'de düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı'na (COP28) İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un da katıldığını anımsatan Ramanlı, "İran heyeti protesto amacıyla konferansı terk etti. Onun dışında hiçbir İslam ülkesi tepki göstermedi. Zaten dünyanın bu tepkisizliği yüzünden vahşet devam ediyor. İslam ülkeleri, İsrail ile siyasi ve ticari ilişkilerini hız kesmeden devam ettiriyor." diye konuştu.

Serkan Ramanlı, bir basın mensubunun, kadına yönelik şiddete ilişkin sorusunu yanıtlarken, toplumun ve devletin kadına yönelik şiddetin sebeplerini görmezden geldiğini ileri sürdü. Ramanlı, şunları söyledi:

"Kadına yönelik şiddetin sebepleri alkol, fuhuş ve madde bağımlılığıdır. Bunun üzerine gidilmesine yönelik bir irade bugüne kadar oluşmadı. Kadına yönelik şiddete erkek egemen anlayışın sebep olduğu iddia edilse de bu anlayışa sahip olmayan Avrupa'da da kadına yönelik şiddet devam ediyor. Orada sosyal hayatı düzenleyen baskın bir din de yok. Kadına yönelik şiddetin sebebi, alkol egemen, 'fuhuşerkil' toplumdur. Bu tür kötü alışkanlıklarla mücadele edilmediği sürece kadına yönelik şiddetin durdurulması mümkün değildir."