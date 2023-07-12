Ramanlı: “Anayasa için bir araya gelelim”

HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin, yeni dönemde en önemli gündemlerinden birinin, sivil anayasa olması gerektiğini belirtti.

Devletin vatandaşa karşı yükümlülüklerini aksatmasıyla mevcut anayasanın yetersiz ve işlevsizliğinin daha fazla göze çarpar hale geldiğini dile getiren Ramanlı, "Yeni dönemde iktidar ve muhalefetteki siyasi partiler, toplumun yeni anayasa beklentisini karşılamak üzere, mutlaka bir araya gelmeli." diye konuştu.

İsveç'te polisin, Kurban Bayramı'nın ilk günü, Stockholm'deki bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına izin verdiğini anımsatan Ramanlı, "İsveç makamlarının, ikinci kez bu skandal eyleme izin vermesi, İslam düşmanlığında geldikleri noktayı ortaya koymaktadır." ifadesini kullandı.

Ramanlı, İslami değerlere yönelik saldırılara izin veren İsveç'in, NATO üyeliğinin veto edilmesi ve diplomatik ambargo uygulanması gerektiğini söyledi.