Ramanlı: “Anayasa çalışmalarına destek vereceğiz”

HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Afganistan'daki depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Yeni anayasa konusunun partilerinin de öncelikleri arasında yer aldığını ifade eden Ramanlı, 1982 Anayasası'nın "milletin iradesinin gaspı sonucu oluşturulmuş sipariş anayasa" olduğunu söyledi.

Ramanlı, "Türkiye'nin bu anayasadan bir an önce kurtulması gerekmektedir. Bize göre bir anayasa milletin kimliğidir. Yeni anayasa çalışmalarına parti olarak destek vereceğimizi bir kez daha ilan etmek istiyoruz." dedi.

İsrail-Filistin çatışmalarına yönelik de açıklamalarda bulunan Ramanlı, Filistinlilerin işgal edilen topraklarını muhafaza için mücadele verdiğini; Mescid-i Aksa'nın kutsiyetini müdafaa ettiğini dile getirdi. Serkan Ramanlı, Filistin halkının yalnız bırakılmaması gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilere bir defaya mahsus 5 bin lira ödeme yapılacağını açıkladığı hatırlatılan Ramanlı, "emeklilerin sadaka değil hakkını istediğini" ifade etti.